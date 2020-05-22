ВСУ провели испытания высокоточного “убийцы” танков и вертолетов: фото

В Украине протестировали легкий переносной ракетный комплекс “Корсар” с тепловизором.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Испытание военной техники прошло в Черниговской области вблизи поселка Гончаровское. Также были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовой войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет.

Для детального испытание пуски ракет провели днем и в темное время суток. Вместе с тем обеспечивали измерение точности траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

Ракетный комплекс (ЛПРК) “Корсар” производства ГП “Гос ККБ “Луч” (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – дотов, вертолетов, беспилотников.

В настоящее время продолжается обработка полученных результатов испытаний.

Как сообщал “источник”, в течение 2021-2035 годов планируется трехэтапное переоснащение авиации Воздушных сил ВС Украины новыми боевыми самолетами. Ориентировочная стоимость переоснащения тактической авиации составляет около 200 млрд грн.