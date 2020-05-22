Турция опять уничтожила российский “Панцирь” в Ливии: видео нового удара

В Турции продолжают уничтожать российскую военную технику в Ливии, которую Москва поставляет в ОАЭ, а затем вооружения попадают в войска генерала Халифы Хафтара.

В сети обнародовали видео уничтожения из воздуха ПВО Панцирь-S1/SA-22 Greyhound.

Турецкие дроны сжигают российскую технику вместе с транспортёром, водителями и членами экипажа.

По последним данным, Турция уничтожила в Ливии уже 15 ПВО Панцирь-S1.

Отмечается, что часть ЗРПК, предназначенные для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха, во время нанесения по ним ударов были с активным радаром слежения за обстановкой

Как известно, несколько месяцев назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении турецкими военными восьми “Панцирей” на территории Идлиба в Сирии. Тогда же в РФ заявили, что информация не соответствуют действительности.

В последние дни положение Хафтара и российских наемников в Ливии заметно ухудшилось. Недавно он был вынужден оставить крупную авиабазу, а теперь он рискует потерять еще одну важную позицию.

Ранее “источник” сообщал, что в Ливии началось масштабное наступление на бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который заручился поддержкой наемников из РФ.