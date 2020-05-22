День ангела Николая: лучшие открытки и поздравления с праздником

В пятницу, 22 мая, по церковному православному календарю отмечается день именин Николая, в честь святого Николая Чудотворца.
“источник” собрал поздравления и открытки, которые можно отправить вашим знакомым Николаям.
Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай!
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным чтоб дождем.
Коля! Коля! Николай!
Не грусти, не унывай,
Не болей и не хандри.
Жизнь свою ты береги!
Ты прекрасный человек,
Будь таким ты весь свой век!
Со счастьем в ногу ты шагай,
Про друзей не забывай!
Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом странном большом мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Добрым будь, цени друзей
И не кашляй, не болей.
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.
Поздравляю, Николай, и от души желаю здоровья, сил, энергии и бодрости, удачи, мужества, достатка и любви. Не сомневайся в себе, Иди уверенно к победе, Колеси по миру, Отводи от близких любые беды, Лови за хвост удачу, Абстрагируйся на важных идеях и заветных мечтах, Йотируй свои стремления и смело расставляй все точки на “и”!
Николай — отличный парень:
Замечательный он друг,
Он внимательный и чуткий,
Замечает всё вокруг.
Ценит каждую минуту,
Дарит людям оптимизм.
Ну а мы ему желаем
Счастья и удачи искр!
Как ранее сообщал “источник”, 21 мая в Украине отмечали день вышиванки.