День ангела Николая: лучшие открытки и поздравления с праздником

В пятницу, 22 мая, по церковному православному календарю отмечается день именин Николая, в честь святого Николая Чудотворца.

“источник” собрал поздравления и открытки, которые можно отправить вашим знакомым Николаям.

Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай!

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным чтоб дождем.

Коля! Коля! Николай!

Не грусти, не унывай,

Не болей и не хандри.

Жизнь свою ты береги!

Ты прекрасный человек,

Будь таким ты весь свой век!

Со счастьем в ногу ты шагай,

Про друзей не забывай!

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Добрым будь, цени друзей

И не кашляй, не болей.

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

Поздравляю, Николай, и от души желаю здоровья, сил, энергии и бодрости, удачи, мужества, достатка и любви. Не сомневайся в себе, Иди уверенно к победе, Колеси по миру, Отводи от близких любые беды, Лови за хвост удачу, Абстрагируйся на важных идеях и заветных мечтах, Йотируй свои стремления и смело расставляй все точки на “и”!

Николай — отличный парень:

Замечательный он друг,

Он внимательный и чуткий,

Замечает всё вокруг.

Ценит каждую минуту,

Дарит людям оптимизм.

Ну а мы ему желаем

Счастья и удачи искр!

Как ранее сообщал “источник”, 21 мая в Украине отмечали день вышиванки.