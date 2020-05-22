У главы СБУ обнаружили фирму в Испании: документ

Глава СБУ Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что является нарушением антикоррупционного законодательства – государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур.

Об этом сообщают журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” (совместный проект Радио Свобода и телеканала “UA: Первый”).

Должность “administrador único”, которую занимает Иван Баканов, по испанскому законодательству, это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании.

По украинскому законодательству, председатель СБУ не имеет права быть руководителем частного юридического лица. Это прописано в 25 статье Закона Украины “О предотвращении коррупции”, которая запрещает государственным служащим “входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли”.

“Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному лицу занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой – получение прибыли. Это запрещено. Нарушение имеет документально подтвердить НАПКА, составить админпротокол и направить его в суд”, – отметил в комментарии журналистам юрист “Центра противодействия коррупции” Андрей Савин.

Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс служба СБУ предоставила такой письменный комментарий:

“Широко известный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания “NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA” официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц”, – отметили в пресс служба СБУ.

Также по просьбе журналистов им не предоставили подтверждений, что Иван Баканов совершал какие-то действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность.

Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе – “Новая Зеленая земля”) зарегистрирована в провинции Жирона. Основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор “Студии Квартал-95”, где работал Владимир Зеленский к президентству. Уставный капитал фирмы – 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет ли она какую-то деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно – фирма не подает годовые отчеты.

Ранее “источник” сообщал, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов владеет “тайным” роскошным особняком в селе Ходосовка под Киевом.