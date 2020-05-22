Погибшему на Донбассе комбату присвоили звание Героя Украины: фото

В четверг, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” командиру батальона “Луганск-1” полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб на Донбассе.

Соответствующий указ подписал Зеленский.

“Мы потеряли легендарного командира батальона “Луганск-1″. Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!” – сказал президент.

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.

Ранее “источник” сообщал, что появились новые подробности гибели на Донбассе командира батальона “Луганск-1” полковника полиции Сергея Губанова. Выяснилось, что еще в начале войны он покинул оккупированную территорию Луганской области, чтобы служить украинской армии.