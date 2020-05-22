День святого Николая: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

22 мая, как и 19 декабря, православные украинцы отмечают день Николая Чудотворца. По преданию именно в этот день мощи святого были перенесены из города Миры в город Бари, чтобы уберечь их во время нападения врагов.

Через некоторое время, на месте, куда были перенесены мощи святого, построили храм. Считается, что Николай Чудотворец, или как его называют Никола Вешний, помогает всем страждующим, обратившимся к нему за помощью.

“источник” собрал открытки и поздравления в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих близких с этим важным праздником.

Поздравления в прозе

С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

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Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.

Поздравления в стихах

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

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В день Святого Николая

В сердце веры я желаю.

Пусть печаль тебя не гложет,

А в делах Святой поможет.

Не копи в душе обиды

И беда уйдет из вида.

Счастья, мира и покоя,

Николай всегда с тобою.

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Я попрошу святого Николая,

Чтоб он всегда к тебе благоволил!

Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!

Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!

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Отметим, что издревле, 22 мая люди наблюдали за погодой. Дождь и гроза сулили богатый урожай в конце лета и счастье в течение всего года.

Кстати, как сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков, дейсствительно в пятницу, 22 мая, в Украине ожидаются дожди, правда и похолодает не на шутку.