Украина начинает второй этап выхода из карантина: что разрешено с 22 мая

На заседании 20 мая Кабинет министров Украины решил смягчить карантинные ограничения в Украине с 22 мая с одновременным переходом к так называемому адаптивному карантину.

“источник” рассказывает, что такое адаптивный карантин и что теперь разрешено в Украине.

Что такое адаптивный карантин

Суть адаптивного карантина заключается в сохранении карантинных мероприятий, введенных ранее, только в конкретных регионах в случае наличия локальных вспышек. При этом в остальных регионах карантинные ограничения будут ослабляться.

В частности с 22 мая в Украине восстанавливается работа наземного общественного транспорта. А с 25 мая должна быть возобновлена работа метрополитена и открыться детсады.

Что будет разрешено в регионах, где ослабляется карантин с 22 мая

проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;

проведение религиозных мероприятий – не более одного человека на 10 кв/м;

городской, пригородный и внутриобластной транспорт, кроме метрополитена (его работа разрешена с 25 мая);

работа отелей, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них останутся закрытыми;

Кроме того, в Украине возобновляют работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

Как будет восстанавливаться работа транспорта

22 мая – пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

25 мая – метро;

1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

1 июня – межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

15 июня – принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Когда начнут работать детские сады

С 25 мая в Украине заработают детские сады. 20 мая Минздрав предоставил дошкольным учебным заведениям указания по работе в условиях эпидемии коронавируса.

При этом детские сады в Киеве, по словам мэра столицы Виталия Кличко, начнут работать не ранее чем через 10-14 дней после решения правительства (25 мая).

Окончательное решение о начале деятельности детских садов остается за местной властью.

Критерии, позволяющие ввести адаптивный карантин

инцидентность – недельное количество случаев COVID-19, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

загруженность коек – менее 50%;

количество тестирований методом ПЦР и ИФА – более 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Решение о смягчении карантина в каждом регионе принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пересмотр решений осуществляется каждые семь дней.

Как сообщал “источник”, три области – Черновицкая, Ровенская и Волынская – не смогут смягчить карантинные ограничения из-за большого количества больных коронавирусом.