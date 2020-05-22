В Украине серьезно похолодает: прогноз погоды на 22 мая

22 мая практически по всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха заметно понизится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, осадки в этот день ожидаются везде, кроме южных и западных регионов. При этом специалисты отмечают, что дожди в указанных регионах ожидаются исключительно днем, ночью осадков не прогнозируется.

Температура днем составит от 11 до 17 градусов тепла, ночью – от 3 до 8 градусов.

В Киеве в пятницу также ожидаются осадки. Температура днем в столице Украины составит от 12 до 14 градусов тепла, ночью ожидается от 4 до 6 градусов с отметкой “плюс”.

Как сообщал “источник”, ранее украинские синоптики обескуражили прогнозом на лето.