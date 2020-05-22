Ученые нашли необычное насекомое, которое считали вымершим: фото

Ученые нашли голубую пчелу, которую считали уже вымершим насекомым.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Disclose.tv.

Открытие сделали исследователи из Флоридского музея естественной истории во Флориде (США). Пчелу обнаружили 9 марта, что впервые с 2016 года.

“Мы наблюдали за тем, как блестящая крошечная пчела карабкалась на цветок редкой разновидности душевика или каламинты, после чего она 2-3 раза потерла голову на вершине цветка. Подобное поведение необычно и является уникальной характеристикой голубой пчелы: мы были довольно шокированы увиденным“, – сказал один из ученых.

Голубая пчела (Osmia calaminthae) отличается от других видов тем, что у нее есть необычные волоски на голове, которые она использует для сбора пыльцы.

“Пчела считается особенно редкой потому, что своими волосками она собирает пыльцу только с другого вида, находящегося на грани исчезновения – цветущего растения, известного как Ashe’s calamint (редкий вид душевика или каламинты). Это очень локализированная пчела”, – отметил ученый.

По данным Флоридского музея естественной истории, впервые голубая пчела была описана в 2011 году. Ее видели только в 4 точках в районе хребта Лейк-Уэльс до того, как в этом году ее обнаружили снова.

Исследования редких видов пчел было невозможным из-за пандемии коронавируса. Наблюдения за насекомыми проводятся с середины марта до начала мая.

Как сообщал “источник”, ученые впервые нашли пчелу, у которой одна половина мужская, а вторая – женская, что называется гинандроморфизмом.