Главное – поймать: появилась меткая карикатура на работу рынков во время карантина

В сети появилась меткая карикатура на работу рынков во время карантина.

Она размещена в Telegram-канале “Белая Церковь – Без табу”.

“Немного о ситуации на белоцерковских рынках“, – говорится в подписи под карикатурой.

На картинке изображены продавцы и покупатели на рынке, соблюдающие социальное дистанцирование и стоящие друг от друга на расстоянии нескольких метров.

При этом продавцы бросают покупателям овощи и фрукты прямо в их открытые сумки, а покупатели пытаются поймать летящий товар.

Как сообщал “источник”, правительство в конце апреля одобрило открытие продовольственных рынков в Украине с 1 мая.

При этом обязательным условием является соблюдение на рынках противоэпидемических требований, в том числе социального дистанцирования.

29 апреля возле здания Кабмина прошел митинг предпринимателей, которые потребовали открытия рынков.