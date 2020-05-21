Пьяный мэр залез в гроб и притворился умершим от коронавируса: фото и детали эпической истории

В Перу мэр одного из районов провинции Кастровиррейна залез в гроб и притворился умершим от коронавируса, чтобы не быть наказанным за нарушение комендантского часа и других карантинных мер.

Об этом сообщает Telegram-канал “Пул №3”.

Глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями, когда с проверкой явились агенты полиции.

Мэр попытался спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что он умер от коронавируса. Остальные поступили таким же образом.

При этом местные жители не раз обвиняли Торреса в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает мер для борьбы с инфекцией.

Как сообщал “источник”, в Украине по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки добавилось 476 больных.