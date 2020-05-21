Ученые зафиксировали рождение новой планеты: невероятное фото

Астрономам удалось зафиксировать рождение новой планеты возле молодой звезды AB Возничего.

Об этом сообщается на сайте Европейской Южной обсерватории ESO.

При помощи телескопа VLT, исследователи Европейской Южной обсерватории смогли зафиксировать спиральную структуру с изгибом, который, вероятнее всего, свидетельствует о зарождении новой планеты.

“На сегодняшний день найдены уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало“, – отметил руководитель исследования Энтони Боккалетти.

Ранее астрономам не удавалось получить настолько четкие изображения молодых протопланетных дисков, чтобы на них можно было разглядеть образование планеты. На опубликованном снимке они советуют обратить внимание на ярко-желтый “перегиб” неподалеку от центра изображения – именно там и происходит удивительное явление зарождения новой планеты.

Как сообщал “источник”, ранее исследователи из Гавайского университета обнаружили в системе звезды Kepler-88 новую планету, масса которой в три раза превышает массу крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера.