День вышиванки 2020: появилось яркое фото бойцов на Донбассе

В четверг, 21 мая, украинцы по всему миру отмечали день Вышиванки, причем украинские военные, несмотря на то, что находятся на передовой, также не забыли про этот знаковый день.

Соответствующее фото опубликовала на своей Facebook-странице волонтер Виктория Мирошниченко.

“День вышиванки …. Ребята, для которых вышиванка – это не красивое украшение … У них вышивка в сердце. Батальон “Луганск-1”, – подписала она снимок, на котором несколько военных ВСУ стоят в национальных украинских костюмах.

Это фото делает еще более символичным и буквально хватает за душу тот факт, что именно в день Вышиванки батальон “Луганск-1” потерял своего командира, полковника полиции Сергея Губанова, который погиб во время подрыва неизвестного взрывного устройства в окрестностях фронтового села Трехизбенка

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, как украинцы отпраздновали День вышиванки.