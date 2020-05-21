В Киеве поймали опытного вора из России: в сети показали видео

В Киеве жители дома задержали вора, который хотел обокрасть квартиры.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел по адресу улица Федорова, 1. Там местные жители поймали мужчину. Он заявил, что работает строителем, но сам хотел ограбить квартиры.

Как выяснилось, злоумышленника зовут Алексиев Игорь Петрович. Он родился 28 марта 1970 года в Ивановской области, Россия.

Преступник 4 года назад уже попадался на краже в квартире в доме по улице Щорса (Коновальца). Оттуда он вынес ценные вещи. Но тюремного наказания мужчине удалось избежать.

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Как сообщал “источник”, в Киеве, в Дарницком районе, неизвестные ограбили народного депутата. Из машины грабители вытащили ноутбук и флеш-накопитель памяти к нему.