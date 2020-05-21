Что это было? Сети взорвал странный совет от Минздрава Украины

Пресс-служба Минздрава Украины опубликовала схему утилизации масок и перчаток, которые необходимо носить во время карантина.

Это обсуждают пользователи в социальных сетях.

В Минздраве выделили три пункта по утилизации защитных средств:

обработать использованные средства антисептиком и положить в пакет, прочно завязав его; до утилизации оставить этот пакет в недоступном для детей и животных месте; узнать в службе, которая занимается утилизацией использованных защитных средств, есть ли у них лицензия на работу с такими отходами.

Украинцев больше удивил третий пункт. Многие не поняли, где найти такие службы, у кого спрашивать и как действовать дальше. К ситуации отнеслись с юмором. Но некоторые и осудили такой совет.

Как сообщал “источник”, в Киеве установят контейнеры для сбора и дальнейшей утилизации использованных медицинских масок и перчаток.