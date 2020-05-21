В Польше пьяный безумец забрался в вольер с медведями и чудом остался жив: видео

В зоопарке Варшавы (Польша) пьяный парень залез в вольер к медведям, где его атаковали дикие животные.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс o2.pl.

Медведица атаковала 23-летнего безумца, однако ему удалось спастись. Парень вырвался с лап животного и залез на декоративную скалу. Там он и остался ждать помощи.

На спасение молодого человека прибыли полицейские и спасатели. Его достали из вольера и передали медикам.

Парня госпитализировали с незначительными травмами. Большинство из них он получил не в бою с животным, а при прыжке с высоты в воду, которая была в вольере для купания медведей. У парня оказался уровень алкоголя в крови 1,5 промилле.

Как сообщал “источник”, в новогоднюю ночь в зоопарке Крефельд на западе Германии произошел пожар: в огне погибли более 30 животных, в том числе представители нескольких редких видов обезьян.