Под Одессой подростки издевались над больной девочкой: сети шокировало видео

Под Одессой, в Черноморске, подростки устроили вопиющий прецедент нескрываемого буллинга: они открыто издевались над одногодкой, снимали свои зверства на видео, которое позже попало в сеть.

Соответствующий ролик, на котором можно оценить всю жестокость детей, опубликовали в Facebook-сообществе “Черноморск, как он есть”.

“Подростки Черноморска издеваются над больной девочкой Соней. Посмотрите, насколько жестокие эти дети. Просто нет слов…” – пишут администраторы аккаунта.

Отметим, что на кадрах видно, как одна из школьниц в прямом смысле слова садится на девочку с ограниченными возможностями. При этом операторы инцидента в открытую подбадривают обидчицу.

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В сети тут же стали обсуждать кадры, не сдерживая гневных эмоций.

“Видео в полицию!”, “Родители ау!”, “Куда катится мир?”, “А люди шли мимо и ничего не делали”, – пишут сети, не скрывая нотки явного отчаяния.

Также в сети показали фото обидчиц девочки.

“Первая била, вторая снимала”, – говорится в подписи.

Подробнее о буллинге в Украине, читайте в материале “источника”: Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям.