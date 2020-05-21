Добро пожаловать в СССР: сети повеселило фото оккупированного Донбасса

На Донбассе нашли и применили в действие специальную дорожную технику, которую уже давно не выпускают.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Twitter-странице.
Каток ДУ-50 заметили на улице города Алчевск в Луганской области (временно оккупированная боевиками территория Украины). С ее помощью там проводят ремонт дорог.
Все бы ничего, но такие устройства прекратили производить в середине 80-х годов. Где ее нашли на Донбассе, и еще на ходу – неизвестно.
“Сколько ж лет этим пепелацам (фантастический летательный аппарат – “Апсотроф”)?”, – отметил блогер и опубликовал фото для доказательства.
Другие пользователи сети также не удержались от комментариев.
Как сообщал “источник”, на оккупированной территории части Донецкой области практически отсутствует железнодорожное сообщение, станции напоминают кладбища вагонов.