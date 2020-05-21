Смягчение карантина с 22 мая: Минздрав опубликовал инфографику с 5 этапами

Карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 22 июня, но это не отменяет процесс его ослабления, который пройдет в пять этапов, вводимые в случае снижения статистики по количеству заболевших.

Отметим, что в этот раз ослабление карантинных мероприятий будет носить так называемый адаптивный характер и будет вводиться в зависимости от эпидситуации в каждой из областей отдельно.

Итак, структура ослабления карантина выглядит следующим образом.

Первый этап (с 22 мая)

Разрешается:

проведение спортивных мероприятий без зрителей, с участием до 50 человек;

проведение религиозных мероприятий (10 кв. м на 1 человека);

запуск общественного транспорта и внутренних межобластных перевозок железнодорожным транспортом;

деятельность отелей (с ограничениями).

Второй этап (с 25 мая)

Разрешается:

запуск метро (при наличии маски или респиратора);

посещение детсадов.

Третий этап (с 1 июня)

Разрешается:

работа фитнес-центров (занятия в группах до 10 человек);

работа учреждений образования (в группах не больше 10 человек);

запуск межобластных перевозок железнодорожным транспортом.

Четвертый этап (с 10 июня)

Разрешается:

работа кафе не только на летних площадках, но и в помещении;

работа учреждений образования (не только в группах до 10 человек);

полноценная работа отелей.

Пятый этап (с 15 июня)

Разрешается:

Запуск авиасообщения.

Также стало известно, что именно запрещено в Украине в связи с карантином на ближайший месяц, в случае неблагоприятной эпидситуации и при каких условиях в определенном регионе смогут ослабить указанные запреты.

Напомним, как сообщал “источник”, 18 мая в Украине зафиксировали только 260 новых заражений коронавирусом, что стало рекордом.