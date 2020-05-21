Смягчение карантина с 22 мая: Минздрав опубликовал инфографику с 5 этапами

Карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 22 июня, но это не отменяет процесс его ослабления, который пройдет в пять этапов, вводимые в случае снижения статистики по количеству заболевших.
Отметим, что в этот раз ослабление карантинных мероприятий будет носить так называемый адаптивный характер и будет вводиться в зависимости от эпидситуации в каждой из областей отдельно.
Итак, структура ослабления карантина выглядит следующим образом.
Первый этап (с 22 мая)
Разрешается:
проведение спортивных мероприятий без зрителей, с участием до 50 человек;
проведение религиозных мероприятий (10 кв. м на 1 человека);
запуск общественного транспорта и внутренних межобластных перевозок железнодорожным транспортом;
деятельность отелей (с ограничениями).
Второй этап (с 25 мая)
Разрешается:
запуск метро (при наличии маски или респиратора);
посещение детсадов.
Третий этап (с 1 июня)
Разрешается:
работа фитнес-центров (занятия в группах до 10 человек);
работа учреждений образования (в группах не больше 10 человек);
запуск межобластных перевозок железнодорожным транспортом.
Четвертый этап (с 10 июня)
Разрешается:
работа кафе не только на летних площадках, но и в помещении;
работа учреждений образования (не только в группах до 10 человек);
полноценная работа отелей.
Пятый этап (с 15 июня)
Разрешается:
Запуск авиасообщения.
Также стало известно, что именно запрещено в Украине в связи с карантином на ближайший месяц, в случае неблагоприятной эпидситуации и при каких условиях в определенном регионе смогут ослабить указанные запреты.
Напомним, как сообщал “источник”, 18 мая в Украине зафиксировали только 260 новых заражений коронавирусом, что стало рекордом.