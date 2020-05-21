Впервые со дня трагедии: на затонувшем “Титанике” задумали необычную “спецоперацию”

Суд в США разрешил вскрыть крышу затонувшего британского лайнера “Титаник”, чтобы достать раритетный телеграф Marconi.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Global news.

Такое постановление вынес суд в штате Вирджиния. Благодаря этому первый раз в истории будет проведена такая “спецоперация”. Суд позволил компании RMS Titanic, которая обладает эксклюзивными правами на подъем артефактов с места крушения, минимально вскрыть надстройку судна.

В ходе разбора лайнера на поверхность достанут телеграф, который боятся потерять безвозвратно. Извлекут устройство с помощью беспилотного подводного аппарата. Проведут это спасатели уже летом.

“Аппарат Marconi имеет значительную историческую, образовательную, научную и культурную ценность, поскольку именно с его помощью “Титаник” подавал сигналы бедствия”, – сказала Ребекка Бич Смит, судья окружного суда в Норфолке.

Внутрь корабля, а именно в телеграфную комнату, попробуют проникнуть сначала через застекленный световой люк. Если этот вариант окажется невозможным, только тогда вскроют крышу, отсоединят крепления и поднимут аппарат на поверхность.

Однако против такого мероприятия остается Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Там утверждают, что корабль должен оставаться нетронутым в память о 1 496 погибших людях.

“Предполагаемая выгода от вскрытия “Титаника” для извлечения оборудования Marconi просто не стоит затрат на ресурсы и не отвечает общественным интересам”, – подчеркнули представители NOAA.

Ранее представители RMS Titanic неоднократно обращали внимание на ухудшающееся состояние судна. Его обломки находятся на глубине 3 750 метров в международных водах на удалении примерно в почти 650 километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленда.

“В ближайшие несколько лет потолок, как ожидается, рухнет, он может погрести под собой остатки самой известной в мире радиостанции”, – отмечали в компании в январе.

Интерьер телеграфной комнаты с устройством Marconi был показан в сцене, которая в итоге не вошла в фильм “Титаник” Джеймса Кэмерона 1997 года.

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