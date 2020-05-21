Мучался двое суток: под Одессой 10-летний мальчик погиб страшной смертью, видео

Под Одессой произошел вопиющий случай – умер 10-летний мальчик. Впоследствии у него в желудке нашли груду металла.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “ТСН”.

Выяснилось, что двое суток ребенок мучился от боли в животе, а мать вместо скорой вызвала знахаря.

Не дожил неделю до 11-летия

По словам матери ребенка, несколько дней назад сын пожаловался на боль в животе.

“Он не жаловался так чтобы, а это резко. Говорит: у меня животик болит то тут то здесь. Начал рвать”, – рассказывает Лариса Гудима, мама мальчика.

Женщина думала, что сын наелся зеленых ягод, поэтому дала обезболивающее. Но на следующий день состояние ребенка ухудшилось.

Вместо скорой вызвала целителя

Как рассказали соседи, знахарь ничем не помог, ребенок уже был не в состоянии.

“Он жаловался, что у него боли в животике, но никто не обратил на это внимания”, – говорит соседка.

Боролись за жизнь больше часа

В райбольницу Богдана доставили уже в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали перитонит. Но только забрали в реанимацию, сердце мальчика остановилось. Запустить его пытались 75 минут, но тщетно. При вскрытии в желудке нашли металлические предметы – гайки, болты и саморезы. Но все это, говорят, было бы не смертельным, если бы хотя бы чуть раньше обратились за помощью.

“Если бы помощь вовремя оказали, то, я думаю, что ребенок не то чтобы инвалидом не остался, но и жил бы дальше полноценной жизнью. И вот эти какие-то местные знахари, которые там ходили, лечили ребенка, давали ему какие-то таблетки вместо того, чтобы ребенка госпитализировать в больницу”, – говорит Дмитрий Фомин, главный врач Любашевской райбольницы.

Ел все, что видел

Позже медики узнали – у мальчика были ментальные нарушения и он нуждался в особом уходе. Вот только рос в семье, которую в селе называют неблагонадежной. Мать любит выпить, а отец днями был на работе. Учителя тоже говорят, что ребенком никто не занимался.

“Дети мне рассказывали, что он на уроке нарвет листочки из тетради и так в рот, в рот. Ну какой-то такой он мальчик. Так он разбить побить такое”, – рассказывает учительница.

По ее словам, часто вместо игрушек он таскал инструменты и запчасти. А в этот раз почему-то металла наглотался.





Как сообщал “источник” в Киеве ребенок умер в страшных муках на приеме у врача.

Также ранее под Львовом парень умер страшной смертью от аппендицита.