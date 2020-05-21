На Pornhub как на службу: сети повеселил “титанический труд” полиции под Полтавой

Правоохранители разоблачили нарушителя, который размещал пороноролики на соответствующих сайтах.

Об этом стало известно из постановления суда.

Полиция отследила контент в сети и разоблачила жителя Полтавской области, который публиковал материал на сайтах Pornhub и Honey-Sexpistol. У него изъяли ноутбук, флешки, видеокамеру и Wi-Fi роутер. При этом два компакт-диска, на которых содержится порнографическая продукция, останутся в материалах уголовного производства в течение времени их хранения.

Как выяснилось, неработающий холостяк Алексей П., который был ранее судимый, изготавливал у себя дома порновидео. Потом он заливал их в интернет с двух аккаунтов в свободный доступ. Такой деятельностью он занимался с августа 2019 года до 13 марта текущего года.

14 мая на заседании Шишацкий районный суд признал мужчину виновным. Тот, в свою очередь, не отрицал этого. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Теперь ему придется заплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3 400 гривен. Также обвиняемый должен заплатить 1 256 гривен за услуги эксперта.

В сети обсудили инцидент, а также “титаническую” работу правоохранителей, которые среди большого количества материалов на порносайтах смогли найти именно виновного.

Как сообщал “источник”, ранее в торговом центре “МОСТ-Сити” в Днепре автомат печати фото транслировал порнографические ролики.