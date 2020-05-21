Врачи оказались бессильны: умерла самая младшая в мире жертва коронавируса

В ЮАР от коронавируса умер младенец, который прожил всего два дня. Он стал самой младшей жертвой вируса в мире.

Об этом сообщает ВВС.

Известно, что ребенок родился во время преждевременных родов и с самого начала были проблемы с дыханием.

“К сожалению, мы зафиксировали первую смерть среди младенцев, связанную с Covid-19. Ребенку было два дня и он родился преждевременно”, – заявил министр здавоохранения Южной Африки Звели Мхизе.

Отметим, что недавно в Британии от коронавируса умер трехдневный младенец.

Как сообщал “источник”, в продуктовые наборы, которые раздают жителям Кении из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка коньяка Hennessy. По словам губернатора Найроби Майка Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве “дезинфицирующего средства для горла”.