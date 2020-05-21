На Закарпатье пропавший без вести водитель устроил гонки с полицией: фото и видео

В четверг, 21 мая, на трассе Киев-Чоп полицейские устроили погоню.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс Mukachevo.net.

ЧП началось в Мукачево с того, что водитель авто марки Audi отказался остановиться по требованию инспекторов. Он решил скрыться от полиции и поехал в направлении Ужгорода. Правоохранители начали погоню, но автомобиль путем блокирования далось остановить уже в Ужгородском районе.

После остановки водитель снова пытался скрыться, поэтому к нему применили наручники. Патрульные заподозрили, что человек находится под действием наркотических веществ. Освидетельствование на состояние опьянения дало положительный результат.

Также при установлении всех обстоятельств, оказалось, что нарушитель находится в розыске, как без вести пропавшее лицо.

Инспекторы составили на правонарушителя протокол по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.





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