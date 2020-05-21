Медики провели уникальную операцию по пересадке органа младенцу

Японские ученые из Национального центра здоровья и развития детей смогли получить клетки печени из эмбриональных стволовых клеток и впервые успешно пересадили их младенцу.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Такая инъекция клеток печени помогла ребенку дожить до возраста и веса, которые позволяют провести полноценную операцию по пересадке этого органа.

Родившийся в октябре 2019 года ребенок страдал от нарушения цикла мочевины, при котором в печени накапливался токсичный аммиак. При этом трансплантацию печени врачи провести не могли, поскольку пациент был еще слишком маленьким для этого.

Пересадку печени обычно делают не ранее достижения ребенком 13 месяцев и при условии, что вес пациента равен как минимум шести килограммам.

Поскольку оставлять младенца без медпомощи также было нельзя, то врачи использовали поддерживающую терапию, которая позволила бы ребенку дожить до момента получения новой печени.

На шестой день жизни ребенку пересадили около 190 миллионов гепатоцитов (клеток печени), полученных из эмбриональных стволовых клеток.

После этого состояние ребенка нормализовалось, концентрация аммиака в его организме снизилась, и он смог дожить до операции по пересадке печени. Сама операция состоялась в марте нынешнего года. Донором печени стал отец ребенка.

Ученые отмечают, что успех терапии со стволовыми клетками и ее введение в медицинскую практику позволит спасти жизни многих детей с дисфункцией печени.

Как сообщал “источник”, ранее британский хирург заявил о том, что свиное сердце впервые смогут пересадить человеку в течение ближайших трех лет.