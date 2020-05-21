В Белом доме сидит белый националист: известная спортсменка ярко раскритиковала Трампа

Американская футболистка Меган Рапино подвергла жесткой критике президента США Дональда Трампа.

Слова спортсменки приводит Yahoo Sports.

“Я думаю, мы знаем, что иммиграция не приводит к потере рабочих мест. Иммиграция на самом деле полезна для экономики. Мы знаем, что женская рабочая сила полезна для экономики. Мы знаем, что равенство полов полезно для экономики. Мы знаем, что большое количество заключенных вредит экономике. В конечном счете мы тратим больше денег на войну с наркотиками, какой бы она ни была. Я думаю, что все это наносит ущерб стране.

Очевидно, у нас в Белом доме сидит белый националист. Проявления ненависти и указывание на других привели только к большему расколу между людьми, большему отчаянию, большему беспокойству и большему страху.

На самом деле Трамп ничего не сделал для тех, кто голосовал за него. Не похоже, чтобы он дал им кучу рабочих мест. Он не сделал их жизнь лучше, он просто дал им лживые причины, почему они не довольны своей жизнью. Нет никакого движения вперед.

Я мечтаю стать президентом. Возможно, я буду бороться за этот самый большой, но и самый ужасный пост. Но лучше им станет тот человек, который умнее и компетентнее меня”, – сказала Рапино.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул жесткий ультиматум Всемирной организации здравоохранения.