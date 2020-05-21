Киев замер в огромных пробках: в сети показали фото и видео

В четверг вечером, 21 мая, Киев застыл в пробках.

Об этом сообщают на Facebook-странице Kyiv Artyl.

Движение затруднено с Гаванского моста на Троещину. Также возникла пробка из-за того, что перекрыли одну из полос на заезде на Северный мост.

От станции метро “Минской” до Северного моста образовалась “тянучка”.

На онлайн-карте пробок в Киеве видно, что стоит поток на проспекте Победы, между метро “Берестейская” Шулявка”. Также заторы на Оболони и в центре столицы. Пробка и в районе метро “Выдубичи”. “Стоят” некоторые участки на Окружной дороге.

Напомним, что утром 21 мая Киев остановился в огромных пробках, водители жаловались в соцсетях, что шансов “прорваться” и успеть на работу вовремя практически нет.

Как ранее сообщал “источник”, 21 мая в Киеве на Оболони под землю провалился асфальт вместе с автомобилем.