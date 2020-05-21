Для курильщиков в Украине готовят новые запреты и цены: когда и что хотят изменить

В 2020 году в Украине грядет подорожание сигаретной продукции на 20%, а ментоловые сигареты и вовсе запретят продавать.

Стоит отметить, что в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект. На данный момент он обрабатывается в Комитете, а в среду, 20 мая уже был включен в повестку дня на заседании парламента.

Что изменится?

Законопроект предполагает:

запрет продажи сигарет лицам до 21 года;

на пачках появятся изображения пораженных органов и горящих зубов;

реклама табачной продукции пропадет в интернете, супермаркетах и на баннерах.

Цены

Что касается роста цен на сигареты, то в этом году пачка подорожает на 20%, а в 2021-м, как прогнозируется, еще на 10 гривен.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине цены на сигареты поднимались с 1 января 2020 года.