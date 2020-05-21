В ожидании туристов: в сети показали пляжные фото “сезона” в Крыму

В сети появились фото оккупированного Крыма, на которых запечатлены почти пустые пляжи.

Соответствующие снимки размещены в Twitter-аккаунте Roksolana Today & Крым 25%.

На первом снимке – пляж недалеко от Керчи.

“Утро и тишина…Где-то у Керчи“, – говорится в подписи под фото.

На последующих фото – Гурзуф. Пляжи почти пусты, карантин не соблюдается.

“Гурзуф сегодня. И все как один в масках, как видите“, – говорится в подписи под фото.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото из оккупированной Феодосии.

Также ранее в сети показали фото пустующего железнодорожного вокзала в Симферополе.