В ожидании туристов: в сети показали пляжные фото “сезона” в Крыму

В сети появились фото оккупированного Крыма, на которых запечатлены почти пустые пляжи.
Соответствующие снимки размещены в Twitter-аккаунте Roksolana Today & Крым 25%.
На первом снимке – пляж недалеко от Керчи.
“Утро и тишина…Где-то у Керчи“, – говорится в подписи под фото.
На последующих фото – Гурзуф. Пляжи почти пусты, карантин не соблюдается.
“Гурзуф сегодня. И все как один в масках, как видите“, – говорится в подписи под фото.
Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото из оккупированной Феодосии.
Также ранее в сети показали фото пустующего железнодорожного вокзала в Симферополе.