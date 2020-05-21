Когда Украина сможет полностью открыть границы с соседями: власти назвали срок

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что границы со странами-соседями Украины возможно откроются во втором месяце лета.

Об этом сообщают на Правительственном портале.

По его словам, карантин постепенно смягчается, потому открывается все больше пунктов пропуска на границах с ЕС. Так, уже было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

“У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска”, – отметил Аваков

Также он подчеркнул, что пока ехать в Румынию или Польшу могут только граждане с паспортами этих стран или видом на жительство.

“Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме”, – заявил министр.

Как сообщал “источник”, Украина планирует восстановить авиасообщение одновременно со странами Европы с 15 июня.