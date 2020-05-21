В России внезапно скончался легендарный советский спортсмен

В России на 62-м году жизни скончался легендарный советский хоккеист Александр Герасимов.

Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба ЦСКА в Twitter.

Причина смерти хоккеиста не уточняется.

Герасимов родился в Пензе в 1959 году. Воспитанник пензенского хоккея. Начинал карьеру в местном “Дизелисте”, а в 21 год перебрался в московский ЦСКА. В составе “армейцев” семь раз становился чемпионом СССР и шесть раз выигрывал Кубок европейских чемпионов. В составе сборной СССР Герасимов становился чемпионом мира в 1982 году и чемпионом зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году. За победу на Олимпиаде он был награжден государственной медалью “За трудовую доблесть”.

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