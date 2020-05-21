В Украину прибыла крупная партия медпомощи для борьбы с коронавирусом: фото

В Украину из Азербайджана прибыла крупная партия медицинской помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

“Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква встретил в международном аэропорту “Борисполь” самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь нашему государству в рамках противодействия распространению Covid-19“, – отмечается в сообщении.

Гуманитарный груз общим весом 23 тонны включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Договоренность о предоставлении этой помощи была достигнута в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося 26 марта.

Офис президента Украины поблагодарил власти Азербайджана за оказанную помощь.

Как сообщал “источник”, в апреле в Украину прибыл крупнейший в мире самолет Ан-225 “Мрия”, который доставил партию медицинских грузов из Китая.