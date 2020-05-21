Польша ослабила карантин для заробитчан: кому и что разрешили

В Польше смягчили условие прибытия заробитчан, касающееся необходимости пребывания в 14-дневном карантине после въезда на территорию страны, отменив его необходимость.

Об этом сообщает RMF24.

“Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу”, – рассказал изданию министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, отметив, что заробитчане, приехавшие в Польшу на сезонные работы из-за восточного рубежа, смогут приступить к работе без двухнедельной самоизоляции.

По его словам, нехватка сезонных работников в связи с пандемией коронавируса поражает страны на западе Европы, а его ведомство пытается помочь польским фермам в решении этой проблемы.

При чем, речь идет исключительно работ, касающихся работы на сельхозпредприятиях.

Министр также призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая.

“Это элемент солидарности с фермерами, это также элемент сбора тех урожаев, которые Провидение дало нам, а также предотвращения дефицита продовольствия, особенно ценного, и повышение цен в магазинах”, – отметил он.

Как сообщалось, с 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу рабочих виз.

Подробнее о судьбах украинских заробитчан в Польше, читайте в материале “источника”: Пусть власти идут подальше с такими зарплатами: почему заробитчане выбирают чужбину.