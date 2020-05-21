Украинские топ-теннисистки примут участие в турнире под Киевом

26 мая в центре Федерации тенниса Украины в Ирпене стартует теннисный турнир “UTF Ladies Invitational”.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Украины.

В турнире примут участие восемь теннисисток: Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюка, Виктория Петренко и Мария Берген. Они будут разбиты на две группы по четыре участницы. В полуфинал выйдут теннисистки, которые займут первое и второе места в своих группах.

Все поединки пройдут зрителей, но будут доступны онлайн.

Также в федерации планируют провести подобный мужской турнир, но сроки его проведения и состав участников пока не определены.

Ранее сообщалось, что украинская топ-теннисистка порадовала фанатов сексуальными фото.