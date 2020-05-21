Что будет, если не платить по кредиту МФО?

Просроченные кредиты – серьезная проблема для заемщиков, о которой многие из них начинают понимать, когда в отношении должника подан иск в суд или долг продан коллекторам. К злостным неплательщикам применяются санкции, которые существенно усложняют их жизнь. При этом кредитная история ненадежного клиента ухудшается, что существенно снижает его шансы на получение денег в других финансовых учреждениях.

Санкции, применяемые к злостным неплательщикам

Граждане, которые не могут своевременно вернуть взятые в долг под проценты деньги, попадают под санкции финучреждения. Наиболее часто в МФО Кашинский применяются следующие виды наказания неплательщиков, которые не могут избавиться от кредитных долгов из-за отсутствия денег:

На следующий день после даты окончательного погашения задолженности, указанной в договоре, МФО начинает начислять пеню. Ее размер определяется каждым кредитором самостоятельно – конкретная цифра указывается в договоре.

В таком режиме ситуация может развиваться на протяжении 30-60 дней. Конкретные сроки в каждой МФО устанавливают индивидуально. За этот период времени сотрудники микрофинансовой организации звонят должнику, прилагая все усилия для обсуждения сложившейся неприятной для обеих сторон ситуации.

Если прийти к соглашению не удалось, дело передают коллекторам, которые начинают активно заниматься взысканием средств с применением зачастую некорректных методов воздействия.

Кредитор имеет полное право подать на заемщика в суд, что приводит к нескончаемым заседаниям с выяснением всех нюансов неудачного сотрудничества.

Клиенты любой МФО – Credit Kasa или какой-либо другой, желающие воспользоваться услугами этой организации, должны понимать, что возвращать долги нужно, а невыполнение договорных обязательств влечет за собой соответствующие последствия. При этом долг растет, ситуация усложняется.

Как избавиться от долга?

Есть несколько вариантов решения этой проблемы:

Оформить в банке рефинансирование. Скорее всего, это финучреждение откажет клиенту, который уже попал в базу должников. Поэтому лучше оформить кредитную карту с лимитом, который позволит возместить полностью или частично имеющуюся задолженность в МФО. Активировать услугу пролонгации. Практически все микрофинансовые организации предлагают такую бонусную функцию. Воспользоваться ею можно в любой момент, если появились сомнения в возможности своевременного возврата оговоренной суммы. 3. Занять деньги в другом месте. Можно оформить займ в другой МФО, чтобы полученную сумму направить на погашение имеющейся задолженности. Это разумный выход. Новый микрокредит – это дополнительное время на поиск средств и выполнение кредитных обязательств. Большинство МФО предоставляют деньги под проценты, даже если у клиента есть задолженность в другом финансовом учреждении. В МФО Ccloan (https://vseokreditah.com.ua/company/ccloan) обслуживаются заемщики, имеющие непогашенные долги в других финансовых организациях.

Не стоит прятаться от кредитора, нужно быстро реагировать на появившийся долг, чтобы не допустить его увеличения. Все финансовые организации заинтересованы в возврате своих средств, поэтому предлагают клиентам различные варианты разрешения неприятной ситуации, которыми стоит воспользоваться, чтобы не наращивать задолженность, и не жить в постоянном стрессе.