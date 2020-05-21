В Киеве автомобиль провалился под землю: видео

В Киеве провалился асфальт вместе с автомобилем.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел на Оболони. Там упала под землю машина марки Renault Duste. Вероятно, провал случился из-за аварии инженерных сетей.

В сети опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видно, что задняя часть авто провалилась полностью.

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Как сообщал “источник”, в Киеве по адресу улица Кловский спуск, 14/24, произошел провал асфальта. Это было вызвано обильными осадками, которые выпали в столице Украины в ночь на 6 мая.

Напомним, утром 17 апреля в Киеве на улице Вадима Гетьмана произошла авария на инженерных сетях “Киевводоканала”, в результате чего провалилась часть дорожного покрытия на проезжей части.