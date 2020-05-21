Характер Роналду и левая нога Месси: в Испании составили портрет идеального нападающего

Испанское издание Marca составило символический портрет идеального нападающего, использовав по одному лучшему качеству от легенд мирового футбола.

Сила: Роналдо (бывший игрок ПСВ, “Барселоны”, “Интера”, “Реала”, “Милана”).

Скорость: Джейми Варди (“Лестер Сити”).

Изящество: Марко ван Бастен (экс-форвард “Аякса” и “Милана”).

Левая нога: Лионель Месси (“Барселона”).

Правая нога: Килиан Мбаппе (экс-“Монако”, сейчас играет за ПСЖ).

Игра головой: Карлос Сантильяна (бывший игрок “Реала”).

Умение приспосабливаться: Герд Мюллер (экс-нападающий “Баварии”)

Голевое чутье: Гари Линекер (бывший форвард “Барселоны” и “Тоттенхэма”).

Характер: Криштиану Роналду (экс-игрок “Манчестер Юнайтед” и “Реала”, сейчас выступает за “Ювентус”).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попал в топ-3 самых влиятельных людей в футболе.