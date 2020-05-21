Как будет работать метро в Киеве с 25 мая: все подробности

Киевский метрополитен планирует возобновить работу в обычном режиме. У касс и в вестибюлях людей будут просить придерживаться безопасной дистанции. Помещение и поезда будут усиленно дезинфицировать. А контролировать количество людей на платформах и в вагонах не планируют.

Об этом рассказала “источнику” сообщила пресс-секретарь “Киевского метрополитена” Наталья Макогон.

“Масочный режим, регулируемый постановлением Кабмина, является обязательным. Мы рекомендуем нашим пассажирам пользоваться перчатками, соблюдать дистанцию. На станциях и в вестибюлях у касс будут соответствующие маркировки. Мы будем проводить усиленную дезинфекцию поездов перед выходом на линию. Вестибюли от ручек дверей и до кассовых окон, а также поручни и платформы будут обрабатываться средствами Тентамин, Тентамин+, Биолонг. По инструкции, срок действия вещества 12 дней, мы будем проводить усиленную дезинфекцию каждый день“, – рассказала Макогон.

Она добавила, что в столичной подземке рассчитывают на сознательность со стороны пассажиров и призывают пользоваться метрополитеном при необходимости – для поездок на работу, в больницу, на реально важные встречи.

Отвечая на вопрос, будут ли регулировать количество пассажиров на платформах и в вагонах, пресс-секретарь метрополитена отметила, что планируется работа в обычном режиме. Вместе с тем, график движения поездов и работы станций может быть изменен в зависимости от пассажиропотока.

Как сообщал “источник”, ранее Кабмин одобрил возобновление работы метро с 25 мая.