Зеленский подписал “антиколомойский” закон: в чем его суть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал “антиколомойский” закон, который Верховная Рада приняла 13 мая.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

Гарант подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” № 590-ІХ.

Что такое “антиколомойский” закон

Это изменения в банковском законодательстве, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка Украины. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Речь идет об экс-владельцах банков-банкротов, которые действительно могут признать действия государства неправомерными. Например, Нацбанк мог ошибочно признать конкретный банк неплатежеспособным.

Новый закон призван смягчить возможные последствия поражения государства в судах с экс-бенефициарами банков. Главная идея: неправильные решения госструктур – не повод для отмены их решений. И чтобы получить компенсацию за них, нужно доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

То есть, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, то вкладчикам возвращают средства, а потом начинается ликвидация финучреждения. Остановить процесс суд не может, а также владелец банка не имеет возможности вернуть его себе и восстановить работу банка.

Закон применим к ситуации с “ПриватБанком”. Перед его национализацией в декабре 2016 года он был признан банкротом, поскольку НБУ обнаружил в банке огромный портфель кредитов, выданных компаниям Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров. Экс-владелец банка оспаривает практически все действия Нацбанка в тот период.

Благодаря нововведениям, которые предусматривает данный закон, проект получил неформальное название – “антиколомойский”. Его принятие существенно усиливает позиции государства в судах с олигархом вокруг национализации.

Как сообщал “источник”, экс-министр правительства Алексея Гончарука Дмитрий Дубилет может стать новым руководителем государственного “Ощадбанка”.