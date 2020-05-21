Опасно для экологии: у побережья Одессы произошло ЧП с затонувшим танкером

С танкера Delfi, который затонул возле побережья Одессы, произошла утечка дизельного топлива.

Об этом сообщил глава депутатской комиссии по вопросам экологии Одесского городского совета Александр Иваницкий на брифинге журналистам.

Он уточнил, что утечку заметили ночью на 21 мая правоохранители, после чего на место были отправлены специалисты экологической службы.

“Ночью правоохранители зафиксировали запах нефтепродуктов, доносившийся из танкера, и мы направили представителей Департамента экологии и развития рекреационных зон и специалистов Госэкоинспекции. Они сделали заборы воды и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнения воды вредными веществами. Кроме того, передали пробы воды в специализированную лабораторию, где точно определят уровень превышения ПДК и оценят ущерб экологии”, – заявил он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в районе танкера будут проводить мониторинг загрязнения и установить ограждения, чтобы пресечь загрязнение моря.

Как сообщал “источник”, танкер Delfi сорвался с якоря во время шторма и лег на мель неподалеку от побережья 22 ноября 2019 года. Его экипаж эвакуировали, а из-за повреждений корпуса из корабля начали вытекать нефтепродукты. Вследствие этого количество загрязняющих веществ в районе аварии превысило норму почти в 200 раз. Позже стало известно, что танкер “Делфи” участвовал в нелегальном импорте, которым занимался бизнес-партнер беглого президента Януковича.