Дети чудом остались живы: опубликовано видео крупного пожара под Киевом

В четверг, 21 мая, под Киевом, в Вишневом, произошел масштабный пожар, в результате которого могли погибнуть дети.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Киев оперативный”.

Известно, что по проулку Почтовому загорелся жилой дом.

“Владельцев дома не было, по их словам они узнали, что у них горит дом от сотрудников полиции, а данный дом используют как дачу”, – делятся деталями в Facebook-сообществе.

Как оказалось, дом подожгли дети, которые во время ЧП как раз находились внутри.

“Детей эвакуировали, они в норме”, – уточняют авторы, которые публикуют видео с места инцидента.

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Как сообщал “источник”, ранее в Киеве маленькие дети чуть не погибли, оставшись сами дома.

Также в Киевской области в частном доме произошел пожар, который унес жизни троих детей.