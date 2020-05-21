Активист под Радой собирал деньги “для погашения карточного долга Геруса” – фото

Активисты открыли сбор средств для погашения 100 тысяч долларов карточного долга народного депутата от президентской партии “Слуга народа” Андрея Геруса.

Об этом в Facebook сообщил один из инициаторов акции Всеволод Филимоненко.

“Начали сбор средств, чтобы помочь Андрею Герусу выплатить карточный долг в долларах. Украинцы почему-то реагируют как-то агрессивно, никто ничего не сбросил, один только плюнул нам в корзину. Что за люди?!!!” – написал он, добавив, что активисты не собираются сдаваться и продолжат сбор средств.

Как он рассказал, о карточном долге нардепа активистам удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты Геруса, который оказался таким же, как и пароль от новой почты.

В почте, по его словам, находилась фотография расписки Геруса, которую он отправлял юристу с вопросом, имеет ли документ юридическую силу. Согласно ей, Герус обязан отдать 100 тысяч долларов в качестве карточного долга. Документ якобы подписан 24 октября 2019 года, долг нардеп должен был вернуть до 10 мая этого года.