Легендарный боксер Тайсон показал, как он готовится к возвращению в ринг: опубликовано видео

Легендарный американский боксер Майк Тайсон показал, как он готовится к бою со своим соотечественником Шэнноном Бриггсом.

Видео опубликовал канал ROCKSOLID в YouTube.

53-летний спортсмен выполнил серию ударов и уклонений, продемонстрировав, что он находится в отличной форме. Ранее он заявил, что собирается провести несколько поединков в благотворительных целях.

Напомним, что Тайсону принадлежит рекорд как самому молодому чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе. Первый пояс он завоевал в возрасте 20 лет. Всего в профессионалах Тайсон провел 58 боев. На его счету 50 побед и 6 поражений, еще два поединка с его участием признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что однажды Тайсон избил семерых проституток.