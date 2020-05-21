Изменила мою жизнь: Светлана Лобода поздравила младшую дочь-именинницу и показала нежные фото

21 мая день рождения отмечает младшая дочь Светланы Лободы – Тильде исполняется 2 года. Певица поздравила девочку в cоцсетях и показала, как малышка подросла.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала две нежные фотографии. На первом снимке звездная мама обнимает именинницу и ее сестричку, а на втором изображена только с Тильдой. Лицо младшей девочки певица по-прежнему не показывает.
“Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны. С днем рождения, доченька”, – написала Лобода.
Напомним, что Светлана Лобода скрывает не только лицо Тильды, но и не называет имя отца девочки. Официально певица не замужем, а в прессе по-прежнему гуляют лишь слухи о том, что отцом малышки мог быть лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама артистка личную жизнь не комментирует.
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