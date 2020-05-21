В деле Шеремета произошел неожиданный поворот: адвокат раскрыл детали

Главным фигурантам по делу убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко (Riffmaster) и Яне Дугарь изменили подозрение на более жесткое.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице руководитель юридической фирмы “Смысл Консалтинг”, адвокаты которой защищают Антоненко, Леонид Маслов.

“Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение”, – рассказал он.

Адвокат искренне недоумевает, почему не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста.

“Ведь господин Шеремет ехал на работу, простите за черный юмор. Похоже, что завтра состоится завершения расследования и раскрытия всех доказательств”, – добавил Маслов.

Как все было?

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра, машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив ресторана McDonald’s. Эта машина принадлежала главному редактору “Украинской правды” Алене Притуле, но ее в машине не было. Впоследствии стало известно, что, вероятно, взрыв произошел по причине безоболочного самодельного взрывного устройства, которое скорее всего, управлялся дистанционно. Для убийства использовали элементы противопехотной мины, такую же позже нашли у одного из подозреваемых.

Павел Шеремет похоронен 23 июля 2016 года в Минске на Северном кладбище.

Как сообщал “источник”, на пресс-конференции в честь годовщины своей инаугурации в среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский жестко высказался по делу Шеремета.