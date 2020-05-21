Виновата Россия: США выходят из важного договора, подписанного после “холодной войны”

Соединенные Штаты намерены выйти из договора по открытому небу, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Об этом сообщает NewYork Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

По информации издания, в пятницу, 22 мая, США уведомят Россию о выходе из данного договора.

Позднее власти США официально сделали заявление о намерении выйти из договора по открытому небу, обвинив Россию в его нарушении.

Среди обвинений в адрес РФ, касающихся данного договора – ограничение полетов над Калининградской областью, запрет полетов в 10 км от “границ” непризнанных Абхазии и Южной Осетии, злоупотребление договором для сбора данных о критической инфраструктуре США.

Выход Соединенных Штатов из этого соглашения может означать, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать основополагающий Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2021 году.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Количество участников договора за период после его подписания увеличилось до 34.

Как сообщал “источник”, в августе 2019 года США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение “холодной войны”.

Также ранее президент РФ Владимир Путин дерзко высказался о “смерти” ракетного договора с США.