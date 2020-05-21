Месть за “бандита”: мэр Черкасс раскрыл детали иска против Зеленского

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский унизил его честь и достоинство, когда на своей пресс-конференции назвал его бандитом.

Об этом он рассказал “источнику”.

Сейчас юристы городского главы готовят иск именно по этой статье.

“Это будет иск о защите чести и достоинства. Надеемся подготовить его к пятнице. Если нет, то обратимся в суд в понедельник”, – сказал политик.

Как ранее сообщал “источник”, Анатолий Бондаренко в день пресс-конференции жестко ответил Зеленскому, который назвал его бандитом. Мэр Черкасс припомнил президенту, что в то время, когда в 2013-2014 годах патриоты отстаивали независимость украинского народа на Майдане, Зеленский “танцевал на корпоративах”.