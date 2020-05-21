Стало известно о состоянии Бориса Моисеева после двух инсультов. Певец не узнает друзей

Уже более года Борис Моисеев не появляется на публике. Певец перенес два инсульта, после чего его представители пресекают любые попытки журналистов связаться с артистом и узнать о его состоянии.

Как рассказали изданию “Собеседник” приятели Моисеева, музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер Андрей Разин, 66-летний артист не покидает дом без помощника и последнее время с трудом вспоминает приятелей и события.

“Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом, – рассказал Соседов. – Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Было заметно, что человек перенес инсульт”.

Фото: instagram.com/bmoiseevpro

По мнению Соседова, на сцену Моисеев уже вряд ли вернется. “Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло, – добавил он. – Артист, как спортсмен, не может вечно быть в форме, в фаворе. Все уходят так или иначе”.

В свою очередь, некогда продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин вспомнил о последнем звонке Моисееву. Тот с трудом узнал коллегу и приятеля.

“Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы, – вспомнил Разин. – Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил”.

Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Разин не исключает, что инсульт у Моисеева мог случиться из-за крайне напряженного графика работы на протяжении 20 лет.