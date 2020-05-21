В Новопскове убрали четыре несанкционированные свалки мусора

В Новопскове за средства налогоплательщиков работники КП “Новопсковжитло” ликвидировали четыре свежих несанкционированных свалки рядом с площадками для ТБО по адресам: ул. Озерная, 25; ул. Айдарская, 15а; ул. Украинская, 15 (возле садика «Колокольчик»); ул. Украинская, 168, ул. Магистральная (возле РГА).
Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.
В пресс-службе отметили, что услуги по вывозу крупногабаритного мусора не включены в тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Можно отдельно заказать эту услугу в КП “Новопсковжитло”.
Согласно правил благоустройства громады ЗАПРЕЩЕНО:
- создание стихийных свалок, складирование обрезанных веток с деревьев, листьв, отходов строительных материалов и прочего мусора на территориях общего пользования;
- выбрасывать, оставлять строительные, крупногабаритные отходы на территории и у контейнерной площадки.