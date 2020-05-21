Появилось видео момента обрушения моста под Днепром

В сети появилось видео момента обрушения автомобильного моста через реку Чертомлык в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области.

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале “Днепр оперативный”.

На кадрах видно, как по мосту движется фура и в какой-то момент происходит частичное обрушение конструкций моста. Грузовой автомобиль зависает над рекой и частично погружается в воду.

Обрушение моста произошло утром 20 мая. Погибших и пострадавших нет.

По данным “Укравтодора”, причиной обрушения мог стать избыточный вес фуры.

Полиция открыла по факту обрушения моста три уголовных производства.

Из-за происшествия движение транспорта на участке трассы Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье приостановлено.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео, как в Киеве с пешеходного моста с Почтовой площади на Труханов остров упала часть бетонной конструкции. Заметно, что огромный кусок бетона с нижнего части полотна упал на островок у сваи моста.